CO2-Emissionen in Europa

CO2-Emissionen in Europa Firmenwagen sind die saubersten Autos

Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten Minicars

Top 10 Bestseller in Firmenflotten

2021 folgen der neue Arkana Hybrid sowie die Plug-in Hybridversion des Mégane 5-Türers. Die Schwestermarke Dacia bringt 2021 mit dem Spring ein eigenes E-Auto. Bis 2022 will die Renault Gruppe ihr Angebot weltweit auf acht rein elektrische und zwölf elektrifizierte Modelle erweitern.

Mit Zoe, Twingo, Kangoo und Master hat Renault ein breites Angebot an E-Autos. Dazu kommen die 2020 aufgelegten Plug-in Hybride (Mégane Grandtour, Captur) sowie Vollhybride.

2020 war der Renault Zoe das von Flottenkunden am häufigsten gekaufte Elektroauto.

Angebot des Monats

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw