Will man große Schiffe rein batterieelektrisch betreiben, werden gewaltige Akkus benötigt. Solche will Stena Line nun in zwei Elektro-Fähren einbauen lassen.

Die bei Skandinavien-Urlaubern beliebte Reederei Stena Line will noch in diesem Jahrzehnt für die Verbindung vom dänischen Fredrikshaven nach Göteborg in Schweden zwei Elektrofähren einsetzen. Nach vorläufiger Projektplanung sollen die auf rund 1.000 Passagiere und 3.000 Lademeter ausgelegten, 200 Meter langen Stahlschiffe mit einem 60 bis 70 Megawattstunden (MWh) großen Akku als primären Energiespeicher ausgestattet werden. Die Batterie, welche die Kapazität von mindestens 120.000 Pedelec-Akkus mit jeweils 500 Wh bündelt, soll über eine ausreichende Speicherkapazität zur Bewältigung der rund 50 Seemeilen (93 Kilometer) langen Distanz zwischen beiden Häfen verfügen. Geladen wird das mächtige Speichermodul während der Liegezeiten im jeweiligen Hafen.

Darüber hinaus will Stena Line prüfen, ob sich in der Kombination mit klimaneutralen Energieträgern wie Wasserstoff oder Bio-Methanol sowie mit dem Einsatz von Brennstoffzellen auch größere Reichweiten realisieren lassen. Vermutlich noch in diesem Jahr will die Reederei konkretere Daten zum Bau der Schiffe definieren. Bis 2025 soll ein Produktionsauftrag an eine Werft vergeben werden, bis spätestens Ende der 2020er-Jahre sollen die Schiffe in den Dienst gestellt werden.

Die Initiative von Stena Line ist Teil eines Tranzero getauften Projekts von Scania, der Volvo Group sowie der Göteborger Hafengesellschaft, das sich zum Ziel gesetzt hat, die CO2-Emissionen des Hafens in Göteborg bis 2030 um 70 Prozent zu verringern.