Für die kommenden fünf Jahre plant Audi 37 Milliarden Euro für Forschung, Entwicklung und Sachinvestitionen bereitzustellen, allein für den Bereich E-Mobilität sind 12 Milliarden Euro vorgesehen. Außerdem sollen bis zu 2.000 neue Stellen in den Bereichen Digitalisierung und E-Mobilität geschaffen werden. Von den bis 2025 geplanten 30 E-Modellen wird lediglich ein Drittel teilelektrifiziert sein. Die Audi-Strategen gehen davon aus, dass PHEVs und BEVs dann bereits 40 Prozent des globalen Absatzes ausmachen werden. Um Synergien und Skalierungseffekte besser nutzen zu können, setzt Audi bei seiner Modelloffensive auf konzernübergreifende Plattformen wie die mit Porsche entwickelte Premium-Architektur Elektrifizierung (PPE) und den Modularen E-Baukasten (MEB) von VW.

Auf dedr einen Seite will Audi 9.500 Stellen streichen. Andererseits hat die VW-Tochter angekündigt, großangelegt in die E-Mobilität zu investieren. Bereits 2025 will man so 30 elektrifizierte Modelle anbieten, die einen großen Teil des globalen Absatzes ausmachen sollen.

Als Teil der VW-Welt zieht Audi mit der Konzernpolitik mit und kündigt jede Menge elektrifizierte Modelle an.

