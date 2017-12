Am liebsten will die Landeshauptstadt in Baden-Württemberg die stinkenden Diesel loswerden und gegen E-Autos tauschen. Die Stadtverwaltung macht sich nun an die zahlreichen Taxis ran, die in der Innenstadt unterwegs sind. 700 elektrisch betriebene Taxis sollen die Schadstoffbelastung zumindest ein bisschen mildern. Das ganze findet im Rahmen des Projektes "Elektro-Taxi-Aktionsplan" statt, das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert wird.

Ziel ist es, ein Förderprogramm und ein Konzept für die Ladeinfrastruktur für Taxibetriebe auf die Beine zu stellen, um so langfristig möglichst viele Dieseltaxis aus der Stadt zu bekommen. Umgesetzt wird das Projekt mit Hilfe der Beratungsfirma Bridging IT, die selbst eine umfangreiche Elektroflotte einsetzt.