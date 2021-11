Alle großen Elektroautos in Deutschland (2022)

Eine Übersicht aller in Deutschland erhältlichen Plug-in-Hybride finden Sie hier.

In Sachen Platzangebot muss man sich nicht einschränken. Die Batterien sitzen tief unten im Fahrzeugboden. Nur mit der Zuladung hapert es manchmal, und Anhänger ziehen dürfen auch die wenigsten Modelle. Eine Anhängekupplung für einen Fahrradträger kann man dagegen in der Regel anbauen.

Alle Modelle können schnell laden, teilweise mit weit über 100 kW. Lange Strecken sind also kein Problem dank der vielen Schnelllader entlang der Autobahnen.

Ob Citroen Berlingo, Mercedes EQV oder Toyota Proace: Die Auswahl an elektrisch angetriebenen Vans beziehungsweise Hochdachkombis wächst. Mit Reichweiten bis gut über 300 Kilometer können sie als Shuttle-Fahrzeuge, aber auch als Familien-Kombis eingesetzt werden

Katalog: Alle aktuell bestellbaren, elektrisch angetriebenen Vans und Hochdachkombis in Deutschland.Sämtliche Daten und Preise in der Fotoshow oben.

