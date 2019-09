Elektroautos in Deutschland 2019

Elektroautos in Deutschland 2019 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Elektroautos in Deutschland 2019

Insgesamt stehen in Deutschland aktuell 20.650 öffentliche Ladepunkte zur Verfügung. Diese Zahl ist nicht identisch mit der Zahl der Ladesäulen, da jede Säule mehrere Anschlüsse und somit Ladepunkte haben kann. Die Infrastruktur würde nach BDEW-Angaben für rund 400.000 E-Autos reichen, zum Stichtag Neujahr waren in Deutschland rund 150.000 aufladbare Pkw zugelassen – sowohl reine E-Mobile als auch Plug-in-Hybrid-Modelle.

In Hamburg finden E-Autofahrer deutschlandweit die meisten Ladesäulen. Mit 948 öffentlichen Ladepunkten liegt die Hansestadt laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) knapp vor München mit 945 Punkten und Berlin mit 933 Punkten. Mit deutlichem Abstand folgen Stuttgart (398 Punkte), Düsseldorf (213 Punkte) und Leipzig (189 Punkte). Essen, Köln, Ingolstadt und Dortmund komplettieren die Top-Ten-Liste.

Rund 150.000 Autos mit Steckdosenanschluss sind in Deutschland unterwegs. Die beste Ladeinfrastruktur finden sie im Norden der Republik.

Who is Who Pkw