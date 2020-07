Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Zwar zeigt sich bei dieser Auswertung deutschlandweit ein unvermindert niedriger Anteil an E-Fahrzeugen, dennoch sieht der Versicherer angesichts eines Anstiegs der Zahl versicherter E-Fahrzeuge in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres um 10 Prozent dennoch Anzeichen eines sich anbahnenden Mobilitätswandels.

Beim relativen Anteil an Elektroautos liegen Bayern und Baden-Württemberg mit jeweils 0,57 Prozent im Vergleich aller Bundesländer derzeit vorne. Zu diesem Ergebnis kommt der Kfz-Versicherer Verti bei einem Vergleich der Zahlen aller versicherten Kfz mit den Elektroautos im Bestand der Assekuranz. Hinter den beiden südlichen Flächenstaaten folgen mit 0,56 Prozent Schleswig-Holstein auf dem dritten Rang sowie Hamburg (0,45 %) und Hessen (0,42 %). Die hinteren Plätze belegen mit Thüringen (0,23 %), Sachsen (0,23 %), Mecklenburg-Vorpommern (0,22 %) und Sachsen-Anhalt (0,18 %) ausschließlich östliche Bundesländer

Die meisten Elektroautos sind in Bayern und Baden-Württemberg zugelassen. Der Osten hinkt hinterher.

