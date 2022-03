Darüber hinaus plant der multinationale Konzern, ab 2024 gemeinsam mit BMW hochautomatisiertes Fahren (Level 3) anzubieten. Mittelfristig sollen in Kooperation mit Google-Schwester Waymo auch vollautomatisierte Autos für Mobilitätsdienste gebaut werden. Im Nutzfahrzeugbereich setzt Stellantis außer auf Batterien auch auf Wasserstoff. Geplant sind weitere Transporter sowie langfristig auch Lkw mit Brennstoffzellentechnik.

Neben dem Jeep werden mit gleicher Technik wohl auch Modelle der Schwestermarken auf den Markt kommen, unter anderem von Fiat und Alfa Romeo. Die Neuen sind Teil der Stellantis-Elektro-Offensive. Bis 2030 will der Konzern in Europa ausschließlich E-Modelle anbieten, in den USA soll ihr Anteil 50 Prozent betragen.

