Sie suchen ein passendes Elektroauto? Die Fotoshow von firmenauto zeigt alle in Deutschland angebotenen E-Autos - mit Elektrobonus.

Sie sind leise, blasen keine Abgase in die Luft und machen jede Menge Spaß zu fahren: Elektroautos gelten als Inbegriff sauberer urbaner Mobilität und sind für viele Kommunen der Schlüssel, um das CO2- und Feinstaubproblem in den Griff zu bekommen. Die Übersicht von firmenauto zeigt alle aktuell erhältlichen Modelle, nennt alle Preise und sagt, wie weit das Auto mit einer Batteriefüllung kommt. Mittlerweile geben zudem fast alle Hersteller die Reichweite gemessen nach dem neuen, realistischen Verbrauchszyklus WLTP an.

Foto: Jaguar Jaguar I-Pace

6.000 Euro netto Zuschuss gibt es beim Kauf eines maximal 40.000 Euro netto teuren E-Autos geben. Käufer eines bis zu 65.000 Euro teuren Autos bekommen 5.000 Euro. Die neuen Sätze gelten, sobald die neue Regelung im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.Die Dienstwagensteuer wurde unabhänig davon im Rahmen des Klimapakets 2030 auf 0,25 Prozent gesenkt.

Dienstwagensteuer für E-Autos Nur noch 0,25 Prozent für Privatnutzung



In der Praxis fährt sich ein E-Auto völlig problemlos. Tests von E-Autos finden Sie hier. Hier sehen Sie, welche Stecker es gibt und wie man ein Elektroauto lädt.

Foto: Peugeot Im Herbst 2019 sollen die ersten E-Modelle des neuen Peugeot 208 ausgeliefert werden.

Aufgrund der ersten Langzeittests muss man übrigens kaum befürchten, dass die Akkus nicht halten. Sollte im Laufe der Zeit die Leistung aber doch nachlassen, so fällt dies in der Regel unter die umfangreiche Garantie, die fast alle Hersteller für ihre Akkus geben.

Mittlerweile gibt es jede Menge Firmen, die Unternehmen dabei helfen, ein Ladeinfrastruktur für elektrische Firmenwagen aufzubauen. Mehr dazu finden Sie auf unserer Themenseite. Und hier lesen Sie, welche staatlichen Zuschüsse es für die Anschaffung von Elektroautos gibt. Außerdem dürfte die Halbierung der Dienstwagensteuer für Elektroautos den Stromern zusätzlichen Aufwind verschaffen.

Foto: Delia Baum Der Porsche Taycan ist irre schnell, mit 155.000 Euro netto auch irre teuer:

In der oben angehängten Fotoshow finden Sie auch alle Brennstoffzellenautos. Beispielsweise den Hyundai Nexo oder den Mercedes GLC F-Cell. Der ist zwar eigentlich ein Plug-in Hybride, fährt sowohl mit dem in der Batterie gespeicherten als auch mit dem von der Brennstoffzelle produzierten Strom. Allerdings kann man den GLC F-Cell nicht kaufen. Stattdessen vermietet Mercedes das Auto an ausgewählte Kunden.

Stand: 12. Februar 2020

