Elektroautos in Deutschland 2020

Insgesamt wurden zwischen Anfang Januar und Ende März in der EU 2,48 Millionen Neuwagen zugelassen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Rückgang um 25,6 Prozent.

Der Marktanteil von E-Autos und Plug-in-Hybriden in Europa steigt. Im ersten Quartal wurden in der EU laut dem Herstellerverband ACEA 167.132 Neuwagen mit Stromanschluss zugelassen, doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Auf einem schrumpfenden Markt bedeutet das einen steilen Anstieg des Marktanteils auf nun 6,8 Prozent.

Elektroautos in Europa Zulassungen steigen kräftig

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw