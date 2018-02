Was Elektroautos teuer macht ist ihre Reichweite. Diese hängt vor allem vom Akku, aber auch von Fahrzeuggewicht, -form und Motor ab. Passt alles gut zusammen, muss elektromobiles Langstreckenpotenzial nicht einmal teuer sein. Bei den günstigsten Modellen gibt es den Kilometer Reichweite schon ab 82 Euro. Welches E-Auto auf den Kilometer Reichweite umgerechnet am günstigsten ist und wie die deutschen Hersteller sowie Tesla beim Euro-pro-Kilometer-Faktor abschneiden, sehen Sie in der Bildergalerie .