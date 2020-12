Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021)

Bis 2030 will Mercedes mehr als die Hälfte seines weltweiten Absatzes mit reinen E-Autos oder Plug-in-Hybriden bestreiten. Bis 2025 soll das Portfolio auf mehr als 25 Modellvarianten erweitert werden.

Für die zweite Hälfte 2021 ist der Produktionsstart der Business-Limousine EQE angesetzt, die sowohl in Bremen aus auch in Peking gebaut wird. Im amerikanischen Tuscaloosa laufen ab 2022 der Ableger EQE SUV sowie das größere EQS SUV vom Band. Bereits auf dem Markt sind das Mittelklasse-SUV EQC, der E-Bus EQV sowie die Elektro-Kleinstwagen der Tochter Smart, der Fortwo EQ und der Forfour EQ.

Mercedes bringt bis 2022 sechs neue E-Autos auf den Markt. Den Start machen im kommenden Jahr die Kompakt-Crossover EQA und EQB sowie die Luxuslimousine EQS. Die Kompaktautos werden in Rastatt, im ungarischen Kecskemét und in Peking gebaut, das Elektro-Flaggschiff kommt aus der Manufaktur-Abteilung „Factory 56“ im Mercedes-Werk Sindelfingen, wo auch die Maybach-Modelle entstehen.

Mercedes plant den E-Auto-Anteil an seinen Neuwagenverkäufen massiv zu erhöhen. Die ersten neuen Modelle stehen kurz vor dem Marktstart.

