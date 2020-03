Elektroautos in Deutschland 2020

Die E-Modelloffensive soll vom Start an profitabel sein – eine Eigenschaft, die Skeptiker bei den bisherigen GM-Stromern bezweifeln. Mitte des Jahrzehnts will der einst weltgrößte Autobauer mehr als eine Million E-Fahrzeuge pro Jahr verkaufen.

Die Elektro-Offensive soll bei allen Konzernmarken schon bald Fahrt aufnehmen. Noch für dieses Jahr ist eine Neuauflage des kompakten Chevrolet Bolt angesetzt, den es ab Sommer 2021 auch in einer SUV-Ausführung geben wird. Luxus-Schwester Cadillac präsentiert im April dieses Jahres das Luxus-SUV Lyriq, im Mai zeigt GMC sein Hummer-SUV. Der Produktionsstart des Hummer ist für Ende 2021 angekündigt. Auch bei der bürgerlichen GM-Tochter Buick soll es elektrische SUV geben.

General Motors geht bei der Elektromobilität den VW-Weg. Der US-Konzern investiert massiv ins E-Auto, legt eine flexible Stromer-Plattform auf, baut eigene Akkus und will bis Ende 2021 mindestens fünf neue Modelle auf den Markt bringen. Das hat Konzernchefin Mary Barra nun angekündigt.

