Die Bezahlung per EnBW Mobility+ ist jetzt auch an den Schnellladern des Ladenetzwerkes Ionity möglich. Allerdings gelten dort höhere Preise als an anderen schnellen Ladesäulen mit EnBW-Tarifanbindung.

Nach einer längeren Pause können Nutzer der EnBW Mobility+-App oder der EnBW Ladekarte damit auch wieder an Ionity-Ladesäulen ihr Elektroauto aufladen. Damit beugt sich EnBW vielfachem Nutzerwunsch und erweitert so das Akzeptanznetz von Superschnellladern vor allem entlang wichtiger Autobahnverbindungen. Für die Nutzung der Ionity-Ladepunkte wird allerdings ein Sondertarif fällig: 79 Cent je Kilowattstunde verlangt EnBW unabhängig vom gewählten Tarif. An anderen Schnellladepunkten zahlen EnBW-Kunden 49 Cent, im Viellader-Tarif mit monatlicher Grundgebühr sogar nur 39 Cent.

Insgesamt können EnBW-Kunden nun an 500 EnBW-Standorten schnell laden, zusätzlich ist die Bezahlung an 150.000 Ladepunkten in Europa möglich, wie das Energieunternehmen meldet.