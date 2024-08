EnBW Neue Schnellladeparks in Niedersachsen

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG setzt ihre Bemühungen zur Förderung der Elektromobilität in Niedersachsen fort und startet den Bau von vier Schnellladeparks. Diese Standorte werden an folgenden Autobahnen errichtet: in Osnabrück (A1), Dorfmark (A7), Braunschweig (A2) und Walsrode (A27). Die neuen Schnellladeparks ergänzen die bereits sechs bestehenden Schnellladeparks, unter anderem in Bispingen und Großburgwedel bei Hannover.

Modernste Technologie für höchste Ladeleistung

Die Schnellladeparks werden mit Ladepunkten ausgestattet, die eine Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt bieten. Das ermöglicht es, Elektrofahrzeuge innerhalb von 15 Minuten mit einer Reichweite von 400 Kilometern aufzuladen. In Osnabrück und Dorfmark werden jeweils 24 Schnellladepunkte installiert, während Braunschweig und Walsrode jeweils 16 Ladepunkte erhalten.

Nachhaltige Energieversorgung und innovative Solardächer

Alle neuen Schnellladeparks der EnBW werden mit Solardächern ausgestattet, die nicht nur vor Witterung schützen, sondern auch Strom direkt in den Energiekreislauf der Standorte einspeisen. Der zusätzliche Strombedarf wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt.

Pilotprojekt mit Batteriespeicher in Osnabrück

Ein besonderes Highlight des Schnellladeparks in Osnabrück ist die Integration eines Batteriespeichers im Rahmen eines Pilotprojekts. Dieser Speicher gewährleistet, dass Kunden jederzeit die benötigte Ladeleistung abrufen können, selbst bei hoher Auslastung.

EnBW HyperNetz mit mehr als 5.000 Ladepunkten

Neben der Erweiterung der Schnellladepunkte entlang von Autobahnen bietet die EnBW auch Lademöglichkeiten in Innenstädten und an Handelsstandorten an. Mit über 5.000 Schnellladepunkten betreibt das Unternehmen das größte Schnellladenetzwerk in Deutschland, das sogenannte EnBW HyperNetz. Bis 2030 plant die EnBW, diese Zahl auf 30.000 Schnellladepunkte zu erhöhen und investiert dafür jährlich rund 200 Millionen Euro.

