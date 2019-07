Kunden sollten mögliche Engpässe bei ihrer Terminplanung berücksichtigen: Bei mehr als zwei Monaten HU-Verzug ist eine vertiefte Prüfung vorgeschrieben, die aufwendiger und teurer ist als die Standardprozedur. Nach mehr als vier Monaten wird ein Bußgeld von 25 Euro fällig. Wer mehr als acht Monate nach Fristende noch ohne erfolgreiche Prüfung auf der Straße erwischt wird, zahlt 60 Euro und erhält einen Punkt in Flensburg.

Hintergrund: Ab kommendem Jahr gelten neue Regeln für die Kalibrierung der sogenannten Viergas- und Trübungsmessgeräte, die bei der Abgasuntersuchung im Rahmen der HU die Schadstoffemissionen prüfen. Unter anderem darf die Werkstatt die Justierung nicht mehr in Eigenregie übernehmen, sondern muss ein zertifiziertes Labor beauftragen. Bundesweit gibt es davon allerdings nur sieben, die mit der Zertifizierung aktuell nicht nachkommen.

