Mit zusätzlichen Erdgastanks erhöht VW die Reichweite seiner TGI-Modelle. Beim 90 PS starken Kleinwagen Polo wächst der mitführbare Gasvorrat dadurch von 11 auf 13,8 Kilogramm, was die maximale Fahrdistanz um 60 Kilometer auf 368 Kilometer steigen lässt. Das Kompaktmodell Golf kann nun 17,3 statt 15 Kilogramm Erdgas mitführen und kommt damit bis zu 422 Kilometer weit – ein Plus von 80 Kilometern. Zudem löst im Golf ein 1,5-Liter-Turbo-Ottomotor mit 130 PS den bisherigen 1,4-Liter-Turbo mit 110 PS ab. Die Preise für die überarbeiteten Erdgasautos starten bei 16.640 Euro netto (Polo) beziehungsweise 22.250 Euro netto (Golf).

VW schrumpft den Benzintank seiner Erdgasautos und packt stattdessen mehr alternativen Sprit an Bord.

