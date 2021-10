Volocopters elektrische Schwerlastdrohne Volodrone hat auf dem ITS World Congress 2021 einen ersten öffentlichen Testflug absolviert. In Zusammenarbeit mit dem Logistikdienstleister DB Schenker zeigte das Unternehmen, wie die Drohne sich in die Lieferkette einbinden lässt.

Volodrone übergibt Fracht an Lastenrad von DB Schenker

Der Testflug dauerte gerade einmal rund drei Minuten. Der Volocopter startete am sogenannten Homeport in Hamburg und erreichte dabei eine Flughöhe von 22 Metern. Für die Logistiksimulation wurde die elektrische Lastendrohne mit einer Ladebox zwischen dem Landegestell ausgerüstet. Diese belud das Ground Team zunächst mit einer Ladung in der Größe einer Europalette. Nach dem Start transportierte das Fluggerät die Fracht zu einem Cargobike von DB Schenker. Nach der Landung und der Übergabe der Sendung brachte das Lastenfahrrad seine Lieferung an den endgültigen Zielort.

DB Schenker und Volocopter wollen saubere Logistik

„Unsere Volodrone wird bestehende Logistikprozesse robuster, effizienter und nachhaltiger machen“, sagt Florian Reuter, CEO von Volocopter. Und auch Erik Wirsing, Vice President Global Innovation bei DB Schenker, zeigt sich zufrieden: „Der Volodrone-Flug ist ein öffentlicher Beleg für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit. DB Schenker macht auf seiner Roadmap für Innovation und Nachhaltigkeit beeindruckende Fortschritte für eine sauberere Logistik. Wir wollen globale Lieferketten neu denken und die Transportlogistik für unsere Kundinnen und Kunden in die nächste Dimension bringen und gleichzeitig Emissionen einzusparen. Volocopter hat erneut gezeigt, dass sie der ideale Partner für DB Schenker sind.“

Die Volodrone