Im Transporter-Segment sank die Nachfrage innerhalb der EU um 10,2 Prozent auf 125.927 Einheiten. Die großen Lkw ab 16 Tonnen verbuchten ein Minus von 21,7 Prozent auf 19.611 Neuzulassungen, bei den kleineren Modellen stand ein Rückgang um 19,2 Prozent auf 23.899 Einheiten in der Bilanz. Einzig bei den Bussen gab es ein Plus: 3.288 Fahrzeuge übertrafen das Vorjahresniveau um 4,9 Prozent.

Europas Nutzfahrzeugmarkt startet schwach ins neue Jahr. Die Zahl der Neuzulassungen von Transportern, Lkw und Bussen sank im Januar in der EU um 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 153.114 Einheiten. Deutliche Rückgänge gab es dem Branchenverband ACEA zufolge vor allem in Osteuropa, aber auch auf großen Märkten wie Spanien (minus 19,3 Prozent), Frankreich (minus 9,1 Prozent) und Deutschland (minus 7,6 Prozent).

Nutzfahrzeuge sind in Europa aktuell wenig gefragt. Im Januar schrumpfte der Markt zweistellig.

