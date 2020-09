Die Michelin-Tochtergesellschaft Euromaster benennt zum 1. September 2020 mit Sebastian Vautrin (41) einen neuen Vertriebsdirektor. In seiner Aufgabe wird Vautrin das gesamte Vertriebsnetz mit 250 eigenen Filialen verantworten. "Wir freuen uns sehr, Sebastian Vautrin für unser Management-Team gewonnen zu haben. Mit seiner Erfahrung und seinen wertvollen Branchenkenntnissen ist er genau die richtige Besetzung, um die Entwicklung unseres Unternehmens aktiv mitzugestalten", sagt Euromaster-Chef Dr. David Gabrysch.

