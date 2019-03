Wechsel an der Spitze

Volker Zens (52, im Bild) ist bereits seit 15 Jahren für Euromaster tätig. Er wird zum Direktor Verkau ernannt und ist damit für das gesamte Unternehmenskundengeschäft zuständig. Weiterhin verantwortet er die Bereiche Marketing sowie weiterhin den Vertrieb, bis für letzteren Bereich ein Nachfolger gefunden ist. "Euromaster wächst im B2B-Bereich sehr stark. Damit das so bleibt und unsere Kunden perfekt betreut werden, werden wir zukünftig noch flexibler und schneller auf neue Anforderungen und Veränderungen reagieren. Ich kenne das Unternehmen im Detail und weiß, mit welchen Stellschrauben wir schnell noch effizienter werden können", sagt Volker Zens über seine Zukunftspläne.

Ab sofort stehen bei der Werkstattkette Euromaster die Bereiche Personal und Verkauf unter neuer Leitung. Jürgen Witte (53) kommt neu ins Unternehmen und verantwortet jetzt als HR Direktor den Bereich Personal. "Mein Ziel ist es, den Personalbereich so weiter zu entwickeln, dass unsere mehr als 2.000 Mitarbeiter in der Zentrale, den Werkstätten und mobilen teams die bestmögliche Unterstützung erfahren, um erfolgreich arbeiten zu können", sagt Witte. Der studierte Betriebswirt war während seinen 25 Jahren im Personalwesen unter anderem für Siemens und Osram tätig.

