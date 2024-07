Das sind Europas Auto-Bestseller Dacia führt vor VW – wer sonst noch oben mitspielt

Ein kleines Billigauto führt Europas Pkw-Verkaufs-Charts an. Generell sind Kleinwagen gefragt. Aber natürlich nicht nur. Wer sich wo in dem Neuzulassungs-Ranking wiederfindet.

Der Dacia Sandero war im ersten Halbjahr der beliebteste Pkw in Europa. In EU und Vereinigtem Königreich wurden insgesamt 143.596 Einheiten des Kleinwagens neu zugelassen, wie die Unternehmensberatung Jato ermittelt hat. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von 16 Prozent. Rang zwei geht an den VW Golf mit 126.993 Einheiten und einem Zuwachs um 43 Prozent. Der Renault Clio landet mit 114.623 Einheiten (plus 15 Prozent) auf dem dritten Rang.

Beliebtestes reines E-Modell war das Model Y von Tesla mit 101.181 Einheiten auf Rang 8. Aufgefüllt werden die Top Ten von VW T-Roc, Peugeot 208, Skoda Octavia, Citroen C3, Toyota Yaris Cross und Toyota Yaris. Insgesamt wurden in EU und Vereinigtem Königreich im ersten Halbjahr rund 6,85 Millionen neue Pkw zugelassen, 4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2023.