Stefan Vorndran wird zum 1. Mai 2018 Geschäftsführer der Europcar Autovermietung. Er soll die Position von Europcar im deutschen Markt ausbauen und darüber hinaus die Weichen für Wachstum stellen. Vorndran verfügt nach Aussage des Unternehmens über eine langjährige Expertise in der Reisebranche, insbesondere im Bereich Geschäftsreisen. Vor seinem Wechsel zu Europcar war er 15 Jahre lang in leitenden Managementpositionen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Operations, davon 13 Jahre als Geschäftsführer für BCD Travel Deutschland tätig. Zudem war er als Senior Vice President EMEA, Mitglied des europäischen Managementboards.