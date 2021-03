Mercedes Vertrieb in Deutschland

Mercedes Vertrieb in Deutschland Jörg Heinermann übernimmt

Als neue Deutschland-Geschäftsführer wird Neumann laut Europcar die Umsetzung der jüngst vorgestellten "Connect"-Strategie voranzutreiben. In den kommenden Monaten soll er sich auf profitables Wachstum konzentrieren. Im Mittelpunkt stehen dabei neue Abo- und Langzeitmietmodelle, die B2B-Kunden eine flexible Fahrzeugnutzung ermöglichen. "In den vergangenen Monaten haben die Teams viel erreicht - besonders im Zusammenhang mit der Transformation des Unternehmens und der Integration des im Mai 2017 erworbenen Buchbinder-Geschäfts. Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle und darauf, ein neues Kapitel bei der Transformation des Unternehmens aufzuschlagen."

Wolfgang Neumann verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in verschiedenen Branchen, hauptsächlich im internationalen Marktumfeld und bei Transformationsprozessen. Er arbeitete zehn Jahre für Avis Europe unter anderem als Deutschland-Geschäftsführer. Zuletzt verantwortete er die Transformation von Logistikunternehmen und Firmen im Bereich Data Science.

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Wolfgang Neumann die Geschäftsführung von Europcar Mobility in Deutschland. Er tritt damit die Nachfolge von Stefan Vorndran an, der sich nach drei Jahren in dieser Position nach Unternehmensangaben dazu entschlossen hat, die Europcar-Gruppe zu verlassen.

Die Europcar Mobility Group hat Wolfgang Neumann zum Geschäftsführer in Deutschland ernannt. Er löst Stefan Vorndran ab, der das Unternehmen nach drei Jahren als Deutschland-Geschäftsführer verlässt.

Europcar Mobility Geschäftsführung Wolfgang Neumann übernimmt in Deutschland

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021