Die Europcar Mobility Group baut ihr Geschäft mit Autoabos und Langzeitmieten für Geschäftskunden aus und setzt zusätzlich auf mehr elektrifizierte Fahrzeuge in der eigenen Flotte.

Schon seit 2011 vermietet Europcar E-Autos. Künftig sollen es noch deutlich mehr werden. Im vergangenen Jahr legte der Mobilitätsdienstleister das Programm One Sustainable Fleet auf mit dem Ziel, bis Ende 2023 mehr als ein Drittel der Flotte zu elek­trifizieren.

Bei 300.000 Fahrzeugen im Betrieb will der Konzern so einen Beitrag zu weniger CO2-Ausstoß leisten.In Zusammenarbeit mit den Autoherstellern sollen schnell mehr grüne Autos in die Carsharing- und Miet­wagenflotte kommen. Spezielle Schulungen für die eigenen Mitarbeiter sowie attraktive Angebote für die Kunden sollen zu einer entsprechenden Auslastung der grünen Flotte führen. Damit auch unterwegs alles klappt, schließt Europcar eine Kooperation mit der Shell-Tochter Newmotion.

Kunden bekommen eine Ladekarte zu ihrem E-Mietwagen und so Zugang zu über 170.000 Ladepunkten in Europa. Ein weiterer Baustein in der Zukunftsstrategie des Autovermieters ist die Flexibilisierung des Angebots für Firmenkunden. Künftig soll es mehrere Abotarife mit flexiblen ­Laufzeiten und Leistungen für kurzfristige Mobilitätsbedarfe geben. Die neue Angebotsstruktur reicht von einem Monat Laufzeit inklusive 3.800 Kilometern bis zu beliebig vielen monatlichen Anmietungen zu einem ­Festpreis.