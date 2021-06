Für beide SUV-Reihen hat BMW zudem das Angebot an Assistenzsystemen ausgebaut. Die stets mit dem Internet verbundenen Hochbeiner bieten eine cloudbasierte Navigation, eine Fernzugriff-App, Smartphone-Anbindung und eine Tiefenintegration von Amazon Alexa. Zudem lassen sich Software-Updates und neue Funktionen künftig "over-the-air" laden.

Die ebenfalls im Sommer startenden Hochleistungsvarianten M Competition werden wie bisher von einem Reihensechszylinder mit 510 PS mit einem von 600 auf 650 Newtonmeter erhöhtem Drehmoment angetrieben. Im Zuge der Modellpflege hat sich für die M-Boliden die Sprintzeit aus dem Stand auf 100 km/h von 4,1 auf 3,8 Sekunden verkürzt. Während X3 und X4 M Competition in der Standardausführung maximal 250 km/h erreichen, sind bei Bestellung des M Driver’s Package praktisch auch 285 km/h möglich.

Der Technik-Bruder X4 wurde in gleicher Weise aufgefrischt wie der X3.

Zu den optischen Neuheiten gehören ein neu gestylter und gewachsener Kühlergrill sowie vertikale Lufteinlässe in der optisch stark überarbeiteten Frontschürze, die nun auch einen angedeuteten Unterfahrschutz integriert. Serienmäßig gibt es in beiden Fällen Voll-LED-Scheinwerfer, die etwas flacher bauen. Während Matrix-Leuchten beim X3 optional bestellbar sind, gehören sie beim X4 zum Serienumfang. Für beide Modellreihen ist zudem optional Laserlicht erhältlich. Am Heck fallen eine neue Grafik der Voll-LED-Rückleuchten, ein neu gestalteter Unterfahrschutz und größere Endrohrauspuffblenden ins Auge.

BMW wertet die SUV-Brüder X3 und X4 optisch und technisch zum Modelljahr 2022 deutlich auf. Die im Spätsommer verfügbaren Allradler werden zunächst Ende August auf der Chengdu Motor Show Welt- sowie auf der IAA in München (7. bis 12. September) ihre Europapremiere feiern. Parallel werden auch die Hochleistungsvarianten M Competition an den Start gehen.

Im Spätsommer geht der optisch und technisch in vielen Punkten überarbeitete BMW X3 an den Start.

1/16 Im Spätsommer geht der optisch und technisch in vielen Punkten überarbeitete BMW X3 an den Start. Foto: BMW

