Die Vorgängerversion mit 143 PS und 44,5-kWh-Batterie fällt aus dem Programm. Im Gegenzug erhöht sich der Einstiegspreis um rund 1.680 Euro. Neben der besseren Technik bietet das geliftete Modell weitere kleine Änderungen: Im neu gestalteten Kühlergrill findet sich die Ladeklappe nun nicht mehr im Logo, sondern leicht seitlich versetzt. Innen gibt es neue Materialien und eine kabellose Ladeschale für das Smartphone. Der ZS wird – auch mit konventionellen Motoren – bereits seit 2017 in China und in Großbritannien angeboten. Nach Deutschland kam er erst Anfang 2021, ausschließlich mit E-Motor.

Mit neuer Optik und größerem Akku geht das Elektro-SUV MG ZS EV in seinen nächsten Lebensabschnitt. Käufer haben die Wahl zwischen dem "Standard Range"-Modell mit 50,3-kWh-Akku und 320 Kilometern Reichweite sowie der "Long Range"-Ausführung mit 70 kWh und 440 Kilometern Reichweite. Die Antriebsleistung beträgt 177 PS beziehungsweise 156 PS. Die Preise für den kompakten Chinesen starten bei 28.563 Euro (alle Preise netto), die Variante mit der größeren Batterie kostet ab 31.924 Euro.

