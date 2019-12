So wird das neue Jahr

Auto-Neuheiten 2020 So wird das neue Jahr

Keine Veränderungen gibt es beim Antrieb: Unter der Haube arbeitet weiterhin ein 450 PS starker 2,9-Liter-V6-Biturbobenziner, der seine Kraft an eine Achtstufenautomatik und von da an alle vier Räder schickt. Der Spurt von null auf 100 km/h erfolgt wie gehabt in 3,9 Sekunden, maximal sind 250 km/h, optional auch 280 km/h möglich. Die Preise steigen bei beiden Modellen um einige hundert Euro auf 70.186 Euro netto, die Markteinführung erfolgt laut Hersteller "demnächst".

Nach den zivileren Mittelklassemodellen liftet Audi nun auch die Sportmodelle RS5 Coupé und RS5 Sportback. Zwei- und Viertürer erhalten eine leicht modifizierte Frontpartie mit angedeuteten Luftschlitzen über dem Kühlergrill, einen geänderten Diffusor am Heck sowie für den Innenraum das neue Infotainment-System mit Touchscreen-Bedienung.

