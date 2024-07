Fahrbericht Peugeot E-5008 Einer der wenigen Siebensitzer-SUV

Peugeot bringt im Herbst die zweite Generation des Siebensitzer-SUV 5008. Diese ist auch elektrisch ab rund 43.000 Euro (alle Preise netto) zu haben. Der E-5008 streckt sich auf eine Länge von 4,79 Metern und bietet dank seines Radstands von 2,90 Metern im Innenraum viel Platz für Gäste und Gepäck. Das Kofferraumvolumen variiert je nach Sitzstellung zwischen 259 und 1,815 Litern. Zur Not könnte man in dem Elektro-SUV sogar schlafen. Von den Vordersitzen bis zur Hecklappe misst die Ladefläche zwei Meter. Sichtbar Mühe gegeben haben sich die Entwickler, die Handhabung der Sitze sowie den Einstieg nach hinten so einfach wie möglich zu gestalten. Beim Kippen der Lehnen der zweiten Reihe fährt automatisch der zugehörige Sitz nach vorne.

Long-Range-Variante des Peugeot E-5008 kommt noch

Zum Marktstart bietet Peugeot den E-5008 in der Standardversion mit einem Elektromotor an. Er leistet 213 PS und treibt die Vorderräder an. Etwas später wird eine sogenannte Long-Range-Variante nachgereicht. Statt der 73-kWh-Batterie hat sie einen Akku mit 94 kWh und schafft so nach WLTP statt der 502 Kilometer bis zu 660 Kilometer Reichweite. Ebenso wird es den E-5008 noch in diesem Jahr als Dual-Motor geben. Hier sitzt zusätzlich eine E-Maschine (109 PS) an der Hinterachse. Folglich liegt die Gesamtleistung bei 320 PS. Allerdings ist die Allradversion nur mit der kleineren Batterie zu bekommen. Die Reichweite liegt daher bei 500 Kilometern.

Fahrdynamisch begeistert der E-5008 schon auf den ersten Kilometern durch seinen leisen und komfortablen Antrieb. Die Ruhe und die weiche Fahrwerksabstimmung sorgen für Entspannung. Für den Alltag reichen die 213 PS völlig aus, zumal auch das hohe Drehmoment von 345 Newtonmeter elektrotypisch von Anfang an bereitsteht.

Peugeot E-5008 kann mit bis zu 160 kW laden

Wer unterwegs an die Ladesäule muss, kann mit bis zu 160 kW Strom "tanken". Zu Hause an der Wallbox sind 11 kW möglich, später will Peugeot aber auch einen On-board-Charger mit 22 kW anbieten. Einen hochmodernen Eindruck hinterlässt der E-5008 hinter dem Lenkrad. Das über 50 Zentimeter breite, sogenannte Panorama i-Cockpit wirkt, als würde es schweben. Zeitgemäß können Smartphones kabellos mit dem Bordsystem verbunden oder viele Dinge per Sprache (Aktivierung über "OK Peugeot") erledigt werden. Selbst die Künstliche Intelligenz ChatGPT steht im E-5008 zur Verfügung.

Peugeot E-5008 – Technische Daten

Fünftüriges, siebensitziges SUV

Länge: 4,79 Meter

Breite: 1,89 Meter

Höhe: 1,69 Meter

Radstand: 2,90 Meter

Kofferraumvolumen: 259 - 1.815 Liter

Basis:

PSM-Elektromotor

213 PS

maximales Drehmoment: 345 Nm

Frontantrieb

Eingang-Automatik

0-100 km/h: 9,7 s

Vmax: 170 km/h

Batteriekapazität: 73 kWh

Reichweite: 502 Kilometer

max. DC-Ladeleistung 160 kW

Normverbrauch: 17,7 kWh/100 km

CO2-Ausstoß: 0 g/km

Effizienzklasse: A

Preis: ab 42.983 Euro

Long Range:

231 PS

maximales Drehmoment: 345 Nm

Frontantrieb

Eingang-Automatik

0-100 km/h: 9,6 s

Vmax: 170 km/h

Batteriekapazität: 96 kWh

Reichweite: 660 Kilometer

max. DC-Ladeleistung 160 kW

Normverbrauch: 18,4 kWh/100 km

CO2-Ausstoß: 0 g/km

Effizienzklasse: A

Preis: k.A.

Dual Motor:

2 PSM-Elektromotoren

213 PS vorne, 109 PS hinten, Gesamtleistung 320 PS

maximales Drehmoment: 515 Nm

Allradantrieb

Eingang-Automatik

0-100 km/h: k.A

Vmax: k.A

Batteriekapazität: 73 kWh

Reichweite: 500 Kilometer

max. DC-Ladeleistung 160 kW

Normverbrauch: k.A. kWh/100 km

CO2-Ausstoß: 0 g/km

Effizienzklasse: A

Preis: k.A.

Mildhybrid:

1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner

136 PS

Drehmoment: 230 Nm

6-Gang-Automatikgetriebe

Frontantrieb

0-100 km/h: 11,3 s

Vmax: 200 km/h

Normverbrauch: 5,8 Liter/100 km (WLTP)

CO2-Ausstoß: 131 g/km (WLTP)

Abgasnorm: Euro 6

Effizienzklasse: D

Preis: 35.504 Euro

Kurzcharakteristik

Warum: eines der wenigen siebensitzigen Elektro-SUV im Volumen-Segment

Warum nicht: recht hoher Preis

Was sonst: BYD Tang

Wann kommt er: ab Herbst