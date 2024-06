Fahrbericht Renault Captur Jetzt mit Familiengesicht

Die Idee war eigentlich recht simpel. Man nehme einen Kleinwagen wie zum Beispiel den Renault Clio, verpasse ihm einen höher gebauten Fahrgastraum und die Konturen eines SUV. Der Renault Captur war geboren und markierte in der Auto-Typologie den neuen Begriff „City-SUV“. Sportlich orientierte Kunden sollen sich gar nicht erst angesprochen werden, unter der Haube geht es deshalb sozialverträglich zu. Dafür lockt der Captur mit moderaten Preisen, cleveren Ideen wie der verschiebbaren Rücksitzbank zum Vergrößern des Kofferraums und trifft so Herz und Nerv der Kunden. Über zwei Millionen Captur wurden bisher in 90 Ländern verkauft.

Neue Optik für den Renault Capture

Da die Konkurrenz nicht schläft und viele eigene City-SUV auf den Markt brachte, musste Renault reagieren. Da die zweite Captur-Generation schon seit 2019 auf dem Markt ist, war die Zeit wohl reif für ein vor allem optisches Facelift. Die neue Frontansicht übernimmt das Familiengesicht, das erstmals beim Clio auftauchte. Der bislang schmale, etwas dünnlippige Grill wurde deutlich breiter, trägt jetzt die neue Renault-Raute im Look früherer Jahre. Die neu konstruierte Motorhaube wölbt sich etwas nach oben und verleiht dem Captur so mehr Wuchtigkeit. Die Scheinwerfer im C-Design haben ausgedient, passen sich jetzt an die neue Robustheit an, für die steht auch der weitgehende Verzicht auf Chromelemente.

Motorenangebot bleibt weitgehend

Die Neugierde auf die Fahreigenschaften des neuen Captur hält sich in Grenzen. Schließlich sind Motorenangebot, Fahrwerk, Maße und auch die Gestaltung des Innenraums weitgehend vom Vorgänger erhalten geblieben. Das gilt auch für Top-Modell mit Fullhybrid-Antrieb, das mit 29.950 Euro zu den teureren Captur-Varianten zählt. Auf der Testfahrt ertönt das gewohnte U-Bahn-Singen beim Anfahren und bei niedrigem Tempo. Es wird ständig vom nach wie vor dominanten Gebrumme des Verbrenners abgelöst, vor allem wenn - wie beim Überholen - Vorwärtsdrang gefordert ist.

1,6-Liter-Vierzylinder mit Hybrid

Die typische Begleitmusik wird vom Hybrid-System verursacht, bei dem der 1,6-Liter-Vierzylinder und die beiden E-Motoren ständig im gegenseitigen Wechselspiel unterwegs sind. Rein elektrisches Fahren ist wie bisher wegen der Mini-Batterie nur für ein paar Meter möglich. Geladen wird durch Rekuperation und durch den Verbrenner. Vor allem im Stadtverkehr oder bei Ortsdurchfahrten ist der Hybrid deutlich genügsamer als sein Pendant ohne elektrische Hilfe. Der Testverbrauch von 5,1 Litern, bei dem die Autobahn nicht umfahren wurde, geht daher in Ordnung.

28 Assistenzsysteme an Bord

Eine Neuheit des neuen Captur ist zwar unsichtbar, aber im Fahrbetrieb erlebbar. Die Franzosen kooperieren jetzt mit Google, nutzen neben dem bekannten, endlich mit dem Auto verknüpften Navi von Google Maps, auch einige andere Dienste des Software-Giganten. Viele verfügbare Apps sind wie von zu Hause aus anwählbar. Zugelegt hat die Zahl der Assistenzsysteme, jetzt sind 28 davon an Bord.

In Summe erfreulich, dass Renault beim überarbeiteten Modell nicht an der Preisschraube gedreht hat. Die eher unattraktive Basisversion mit Einliter-Motor wird mit jetzt 19.290 Euro sogar 630 Euro günstiger als bisher. Spitzenmodell ist die sportlicher designte Variante Esprit Alpine für 27.530 Euro.

E-Tech Full Hybrid 145 – Technische Daten



Fünftüriges, fünfsitziges SUV der Kompaktklasse; Länge: 4,23 Meter, Breite: 1,80 Meter (mit Außenspiegel 2,00 Meter, Höhe: 1,58 Meter, Radstand: 2,64 m, Kofferraumvolumen: je nach Variante 422 - 536 Liter

1,6-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner

69 kW/94 PS, kombiniert mit zwei Elektromotoren, (36 kW/49 PS), Systemleistung: 105 kW/143 PS, maximales Drehmoment: 148 Nm, Batteriekapazität: 1,24 kWh, Multimode-Getriebe, 0-100 km/h: 9,9 s, Vmax: 170 km/h, Normverbrauch: 4,7 l/100 km, CO2-Emission: 106 g/km, Preis: ab 19.290 Euro

Weitere Motorisierungen des Renault Capture



TCe 90: 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner, 67 kW/91 PS, maximales Drehmoment: 160 Nm, Sechsgang-Schaltgetriebe; 0-100 km/h: 14,0 s, Vmax: 160 km/h, Normverbrauch: 6,9 l/100 km, CO2-Emission: 134 g/km, Preis: ab 19.290 Euro

LPG-Variante: 500 Euro Aufpreis

Mild Hybrid 140: 1,33-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner, 103 kW/140 PS, maximales Drehmoment: 260 Nm, 12-Volt-Mildhybrid-System mit integriertem Startergenerator, Sechsgang-Schaltgetriebe; 0-100 km/h: 10,3 s, Vmax: 180 km/h, Normverbrauch: 5,9 l/100 km, CO2-Emission: 133 g/km, Preis: ab 22.650 Euro

Mild Hybrid 160 EDC: 1,33-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner, 116 kW/158 PS, maximales Drehmoment: 270 Nm, 12-Volt-Mildhybrid-System mit integriertem Startergenerator, Siebengang-Doppelkupplung, 0-100 km/h: 8,6 s, Vmax: 180 km/h, Normverbrauch: 6,0 l/100 km, CO2-Emission: 135 g/km, Preis: ab 22.650 Euro

