Fahrbericht Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 Was kann der neue Kompakt-SUV?

Was sich unter dem Blech des Franzosen abspielt, mutet kompliziert an. Als primäre Antriebsquelle dient ein 1,6 Liter großer Vierzylinder-Benziner (Sauger) mit 94 PS. Zu diesem gesellt sich ein 49 PS starkes Elektroaggregat. Als Systemleistung nennt Renault 143 PS, womit sich zwar keine überbordenden, aber doch souveräne Fahrleis tungen (10,6 Sekunden von null auf 100 km/h) realisieren lassen. Und dann wäre da noch ein zweiter Elektromotor, der auf die Kurbelwelle des Benziners boostet und als Startergenerator herhält. Der lautlose Hauptmotor schöpft aus einem 1,3 kWh großen Akku — geladen entweder durch Bremsrekuperation oder durch den Verbrenner. Als Getriebe kommt ein aufwendiges Gebilde mit vier verschiedenen Übersetzungen für den Benziner sowie zwei für die elektrische Maschine zum Einsatz.

Renault Symbioz kommt auf WLTP-Verbrauch von 4,8l

Der Aufwand scheint sich jedoch zu lohnen, denn mit 4,8 Litern Kraftstoff pro 100 Kilometer im gemittelten WLTP-Verbrauch geht der 1,5-Tonner als effizient durch. Auffällig ist, wie geschmeidig der Symbioz anfährt. Was daran liegt, dass es keine Reibkupplung gibt — das Losrollen erfolgt demnach ausschließlich elektrisch. Verschiedene Modi bestimmen die Betriebsstrategie. So lässt sich der Batteriespeicher per speziellem Modus stets prall gefüllt halten, um Reserven beispielsweise für Steigungen bereitzustellen. Und da können 205 Newtonmeter zusätzliches Drehmoment schließlich nicht schaden. Aber auch mit leerer Batterie kann man jeden Hügel hinauffahren.

Foto: Renault Da auf dem großen Touchscreen Google als Basisbetriebssystem läuft, geht die Bedienung intuitiv von der Hand.



Vibrationen und Warntöne lassen sich abschalten

Was der Symbioz allerdings sehr wohl kennt, sind Vibrationen und Warntöne für Fahrspurübertretungen und zu hohe Geschwindigkeit. Sie lassen sich zum Glück abschalten, ohne in die Tiefen des Menüs abtauchen zu müssen. Dennoch gibt es viel Menü — und zwar auf dem markant hochformatig in die Innenarchitektur integrierten Touchscreen von 10,4 Zoll Größe. Da hier Google als Basisbetriebssystem läuft, geht die Bedienung intuitiv von der Hand. Es empfiehlt sich außerdem, ruhig mal die Sprachbedienung zu nutzen.

Renault Symbioz ab 27.353 Euro

Bleibt die Frage, wie es um den Komfort des 4,41 Meter langen Kompakt-SUV bestellt ist. Immerhin gilt diese Disziplin doch als das Pfund französischer Marken. Wenn man Komfort als Leichtgängigkeit interpretiert, mit der das Gefährt in Bewegung zu setzen ist, dann passt der Ausdruck. Besonders fahraktiv oder präzise sind Fahrwerk und Lenkung des Symbioz nicht gerade. Auch überrollt er Patzer im Asphalt nicht übermäßig geschmeidig. Aber eben auch nicht brutal hart. Man muss auch immer den Preis im Hinterkopf halten. Und es gibt den Symbioz bereits ab 27.353 Euro (alle Preise netto).

Foto: Renault Im aktuellen Markendesign von Renault wirkt der Symbiouz fast wie ein verlängerter Captur.



Renault Symbioz mit gutem Platzangebot

Dafür bietet er neben einer annehmbaren Ausstattung auch noch jede Menge Praktikabilität. Dazu zählen neben doppeltem Laderaumboden sowie verschiebbarer Rücksitzbank auch der Umstand, dass knapp 1.600 Liter Gepäck in den unteren Mittelklässler passen, sofern man die hinteren Lehnen umklappt. Doch neben der Fülle an Fahrassistenten und praktischen Gimmicks bietet das SUV auch noch einen Hauch von Hightech anderer Art: Je nach Ausstattung lässt sich das ausladende Panoramadach elektrochromatisch verdunkeln. Wem der Antriebsstrang zu kompliziert erscheint: Nächstes Jahr liefert Renault einen mild hybridisierten Symbioz nach. Ganz ohne E-Motor geht es dann wohl doch nicht mehr.

Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 – Technische Daten

Kompakt-SUV, Länge: 4,41 Meter, Breite: 1,80 (2,00 mit Außenspiegel) Meter, Höhe: 1,58 Meter, Radstand: 2,64 Meter, Kofferraumvolumen: 492 bis 1.582 Liter

1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner, 94 PS, Elektromotor: 49 PS, Systemleistung: 145 PS, maximales System-Drehmoment: 250 Nm, Multimode-Autmatik mit 2 + 4 Gängen, Vorderradantrieb, 0-100 km/h: 10,6 s, Vmax: 170 km/h, Durchschnittsverbrauch: 4,8 l/100 km (WLTP), Preise: ab 27.353 Euro

Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 – Kurzcharakteristik

Warum: weil das Auto kompakt ist und angenehm fährt; Warum nicht: weil es wenig Motorenauswahl gibt; Was sonst: Alfa Romeo Tonale, Audi Q3, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Seat Ateca, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Tiguan; Wann kommt er: ab sofort