Fahrdienst-Plattformen 2024 Uber & Co. werden profitabel

Im Jahr 2024 durchlaufen digitale Fahrdienstplattformen einen entscheidenden Wandel. Uber, DiDi und andere führende Anbieter wachsen nicht nur weiter, sondern erreichen auch erstmals nachhaltige Profitabilität. Der aktuelle Mobility Services Report (MSR) 2024, erstellt vom Center of Automotive Management (CAM) in Zusammenarbeit mit Cisco Systems, gibt einen tiefen Einblick in die Marktentwicklungen und Innovationstrends dieser Branche. Besonders interessant für Fuhrparkverantwortliche: Neue Chancen, effizientere und kostengünstigere Mobilitätslösungen zu nutzen, die diese Plattformen bieten.

Steigende Profitabilität und Marktführerschaft

Uber, weltweit führend unter den Fahrdienstplattformen, hat sich im Jahr 2023 erstmals in die Gewinnzone manövriert. Neben dem Ride-Hailing-Bereich treibt Uber die Umsätze in anderen Bereichen, wie dem Lieferservice Uber Eats, erfolgreich voran. Die integrierten Plattformangebote, die über eine App nutzbar sind, haben auch das Potenzial, die Effizienz von Fuhrparks zu steigern.

Netzwerkeffekte und Effizienzsteigerungen

Der zentrale Erfolgsfaktor digitaler Plattformen wie Uber liegt in der Erzeugung von Netzwerkeffekten. Durch die Kombination verschiedener Dienstleistungen auf einer Plattform gelingt es den Anbietern, die Kundenbindung zu erhöhen und somit die Erlöse zu maximieren. So haben beispielsweise die 19 Millionen Mitglieder des Programms „Uber One“ einen Anteil von 30 bis 45 Prozent am gesamten Bruttobuchungsvolumen. Diese Mitglieder generieren im Schnitt mehr als dreimal so viel Umsatz wie Nicht-Mitglieder. Für Fuhrparkmanager bedeutet dies nicht nur höhere Effizienz, sondern auch das Potenzial, durch solche Plattformen die Betriebskosten zu senken.

Innovationsführer in der Mobilität

Uber steht nicht nur finanziell stark da, sondern ist auch Innovationsführer unter den großen Fahrdienstanbietern. Der MSR 2024 zeigt, dass Uber im Vergleich zu anderen Unternehmen wie DiDi, Bolt oder FreeNow die meisten Innovationen hervorgebracht hat – darunter 25 Weltneuheiten. Diese Innovationskraft hilft, die Plattform weiter auszubauen und neue Geschäftsbereiche zu erschließen. Eine der wichtigsten Innovationen für Fuhrparks sind autonome Fahrdienste. Während Robotaxis und Roboshuttles die Fahrtkosten pro Kilometer signifikant senken können, stehen Plattformen wie Uber vor der Herausforderung, neue Wettbewerber wie Waymo oder Tesla abzuwehren.

Herausforderungen der autonomen Mobilität

Autonomes Fahren birgt für Fahrdienstplattformen große Chancen, aber auch Risiken. Während die Technologie die Kosten senken und das Wachstum der Anbieter weiter beschleunigen kann, treten neue Akteure in den Markt ein, die traditionelle Plattformen unter Druck setzen könnten. Bereits jetzt arbeitet Uber mit Partnern an autonomen Lösungen und erweitert sein Portfolio in diese Richtung. Ähnlich agiert DiDi, der chinesische Fahrdienstleister, der mit eigenen Testflotten autonomer Fahrzeuge aktiv ist.

Prof. Dr. Stefan Bratzel, Leiter des CAM, betont: „Digitale Fahrdienst-Anbieter verlassen zunehmend das verlustreiche ‚Tal der Enttäuschungen‘ und entwickeln sich zu profitablen Mobilitätsunternehmen. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist der Aufbau von Super-Apps mit einem breiten Portfolio an komplementären Mobilitätsdiensten. Vorreiter sind dabei Unternehmen aus den USA, China und Südostasien.“

Perspektiven für Fuhrparkmanager

Für Fuhrparkverantwortliche bieten diese Entwicklungen interessante Perspektiven. Digitale Fahrdienstplattformen könnten zunehmend als kosteneffiziente Ergänzung zu bestehenden Fuhrparks dienen, insbesondere durch die Reduktion der Leerlaufzeiten und die Möglichkeit, auf autonome Dienste zuzugreifen. Zudem bieten innovative Service-Modelle wie Ride-Hailing oder Carsharing neue Möglichkeiten für die flexible und nachhaltige Mobilität von Unternehmen.

Laut Prof. Dr. Stefan Bratzel sind Unternehmen wie Uber und DiDi „Blaupausen“ für die Mobilitätsbranche der Zukunft. Ihre Strategien zur Erhöhung des Customer Lifetime Value und der Einsatz von Super-Apps könnten auch für andere Anbieter von Mobilitätsdiensten wegweisend sein.

