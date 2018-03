In Roms Zentrum dürfen laut Medienberichten ab 2024 keine Dieselautos mehr fahren, das hat Roms Bürgermeisterin jetzt über soziale Medien angekündigt. Italiens Hauptstadt ist nicht die einzige, die solche Beschränkungen plant: Paris will ebenfalls ab 2024 keine Autos mit Selbstzünder mehr in der Innenstadt zulassen, ab 2030 sollen dort gar keine Verbrenner mehr unterwegs sein. In Oslo ist das bereits Realität: An Tagen an denen in der norwegischen Hauptstadt die Grenzwerte überschritten werden, gilt ein Fahrverbot für private Diesel-Pkw. Ab 2019 sollen überhaupt keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr in der Metropole unterwegs sein. Auch in anderen europäischen Städten werden immer wieder (Diesel-)Fahrverbote diskutiert.