Tanken per App bezahlen

Tanken per App bezahlen Clever Tanken kooperiert mit Logpay

Tanken per App bezahlen

Bosch rechnet bis 2030 jährlich mit einem zweistelligen Wachstum bei Automotive-Software. Diese kommt in allen Bereichen rund um Fahrzeug und Cloud zum Einsatz – von der Sitzverstellung bis hin zum automatisierten Fahren. Anders als in der Vergangenheit wird Software zudem kontinuierlich verbessert und über das komplette Fahrzeugleben erweitert. Das soll Autofahrern ein individuelles und digitales Fahrerlebnis ermöglichen und ist gleichzeitig Basis für neue Geschäftsmodelle der Hersteller. Diese Entwicklung hat nach Ansicht von Bosch gerade erst begonnen, mit der Neuorganisation will sich das Unternehmen auf die erwartete weitere Entwicklung einstellen.

Automobilzulieferer Bosch bündelt die Software-Entwicklung für Fahrzeuge und Clouds unter einem Dach. Künftig soll im Konzern die ETAS GmbH für den gesamten Geschäftsbereich zuständig sein. Mit der Neuorganisation will Bosch eine zentrale Software-Plattform für Fahrzeug-Betriebssysteme schaffen seine anwendungsunabhängige Entwicklung schneller, sicherer und effizienter machen. Künftig sollen die Plattform und die passende Entwicklungsumgebung neben Autoherstellern auch anderen Zulieferern angeboten werden.

Die Autozulieferer verstärkt das Engagement in Elektrifizierung und Digitalisierung, indem das Untermehmen seine Software-Entwicklung neu aufstellt.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings