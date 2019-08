So stark sind die Autos

Auch zuvor will Nextmove immer wieder Probleme mit Tesla gehabt haben: So warte das Unternehmen seit zwei Jahren auf einen versprochenen neuen Sitz eines Model X, der mit einem Loch ausgeliefert worden war. Ein nicht lieferbarer Kotflügel lege einen verunfallten Model 3 seit drei Monaten lahm.

Im Sommer bestellte der Vermieter vier Tesla Model 3 im Internet. „Das Resultat war, dass uns Tesla nachweislich Fahrzeuge als neu anbot, die bereits einmal auf eine Privatperson zugelassen waren“, sagt Moeller. Damit hätte der Vermieter weder eine BAFA-Förderung in Anspruch nehmen können noch die Umsatzsteuer als Vorsteuer beim Finanzamt geltend machen.

„Tesla ist offenbar in der Servicehölle angekommen“, sagt Nextmove-Geschäftsführer Stefan Moeller dazu. Nach Angaben des Unternehmens nahm Tesla eine Einigung über einen Prozess zur mangelfreien Übergabe beziehungsweise termingerechte Reparatur zurück. Darauf setzte Nextmove ein 24-Stunden-Ultimatum und stornierte nach dessen Ablauf die Bestellung von 85 weiteren Fahrzeugen im Wert von rund fünf Millionen Euro.

Wer heute E-Autos für den Fuhrpark bestellt, muss gehörige Wartezeiten einplanen. Nur wenige Hersteller können schnell liefern, darunter Tesla. Doch scheinbar scheint das zu Lasten der Qualität zu gehen. Zumindest der auf E-Autos spezialsierte Vermieter Nextmove will diese Erfahrung gemacht haben.

E-Auto-Vermieter Nextmove storniert einen Fünf-Millionen-Euro-Auftrag an Tesla wegen Mängel bei der Auslieferung.

