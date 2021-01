Die EnBW Mobility+-App ist unter Fahrern von Elektroautos weit verbreitet. Hier kann man, wie bei manchen anderen Anbietern auch, immer zum gleichen Kilowattstunden-Preis nachladen. Nachteil dieser Lösung: Manche Schnelllader entlang von Autobahnen lassen sich mit diesen Ladekarten nicht nutzen. Jetzt gibt es allerdings gute Nachrichten: Fürs Laden an Fastned funktioniert nun auch die EnbW-Bezahlmöglichkeit.

Damit gelten die festen Tarife an den 125 Schnellladestandorten von Fastned - 105 stehen in den Niederlanden und der Schweiz, immerhin 18 in Deutschland. Dort können Elektroautofahrer mit entsprechenden Fahrzeugen mit bis zu 300 Kilowatt nachladen. Einziger Wehrmutstropfen: Per App geht vorerst nichts an den Ladern. Vorerst führt nur die Ladekarte von EnBW zur gewünschten Freischaltung der Gleichstrom-Säulen.