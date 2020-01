Wie FCA Deutschland mitteilt, übernimmt Harald Koch (52) mit sofortiger Wirkung die Position des Direktors Flotten- und Geschäftskundenverkauf. Er folgt in dieser Position auf Daniel Schnell, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Koch berichtet direkt an Maria Grazia Davino, Vorstandsvorsitzende von FCA Germany in Frankfurt am Main.

Harald Koch ist schon lange Jahre für FCA tätig. Zuletzt war er als Sales Administration Manager innerhalb der deutschen Direktion für Fiat und Abarth tätig. Er war dort für die Marke Abarth in Deutschland zuständig und leitete zuvor in verschiedenen Regionen den Vertrieb von Alfa Romeo, Jepp und Lancia. "Die Ernennung von Harald Koch zum Verantwortlichen des Bereiches Fleet & Business Sales ist eine weitere Bestätigung für unseren strategischen Ansatz, interne Ressourcen gezielt weiter zu entwickeln und somit die Organisationsstruktur von FCA zu stärken", sagt die Deutschland Chefin Davino zur Personalentscheidung. Koch kenne sämtliche Aspekte des Geschäftsfeldes inklusive der internen Prozesse und könne sich so der Dynamik auf dem deutschen Flottenmarkt anpassen.