In der neuen Struktur berichten die Brand Country Manager an direkt an die Vorstandsvorsitzende von FCA Deutschland Maria Grazia Davino. Alle übrigne Strukturen und Änderungen bleiben nach Unternehmensangaben von diesen Änderungen unberührt.

Magdalena Jablonska ist zukünftig Marketing Managerin bei Fiat und Abarth. Sie kommt aus der Turiner FCA-Konzernzentrale nach Frankfurt zu FCA Deutschland. Zuletzt verantwortete sie in Italien den Bereich Commercial Development bei Fiat, war zuvor aber schon beruflich in Deutschland tätig.

Fiat Chrysler Automobile (FCA) ordnet seine Sales- und Marketing-Struktur in Deutschland mit sofortiger Wirkung neu. Roberto Debortoli ist neuer Brand Country Manager für Fiat und Abarth.

