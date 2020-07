Auf gut Deutsch würde man es ein Kuhkaff nennen: Gerade mal 25 Menschen leben in Appy. Aber weltfremd sind die Bewohner des abgeschiedenen Pyrenäen-Dorfes deshalb noch lange nicht. Im Gegenteil: Sie haben sich auf einen Feldversuch von Renault eingelassen und ihre Benziner und Diesel gegen E-Autos eingetauscht. Drei Jahre lang will die Marke testen und beweisen, dass E-Autos uneingeschränkt alltagstauglich sind - selbst auf dem Land, wo öffentliche Ladesäulen rar sind.

Foto: Renault Im ersten halbjahr 2020 war der Zoe ist das meistverkaufte E-Auto in Europa. 37.540 Stück hat Renault verkauft.

Alle Haushalte erhalten einen elektrischen Renault Zoe sowie die notwendige Ladeinfrastruktur in Form von Wallboxen. Darüber hinaus erhält Appy eine öffentliche Ladestation. Aber eigentlich muss niemand Angst haben liegen zu bleiben: Der neue Zoe schafft nach WLTP-Norm fast 400 Kilometer. Selbst in den Bergen - und die Pyrenäen können verdammt steil sein - sind 250 Kilometer locker machbar. Fahrten zum Einkaufen in die Stadt, zur Verwandtschaft drei Dörfer weiter oder der Tagestrip ans nahe gelegene Mittelmeer bei perpignan - alle diese Strecken sollen die 25 Einwohner nun elektrisch zurücklegen.