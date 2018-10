Männer, die größer als 1,95 Meter sind, regelmäßig zwei Kumpel im Auto mitnehmen, Shopping mit Baumarkt übersetzen oder Mode für Verschwendung halten, brauchen nicht weiterlesen. Zumindest, wenn sie auf der Suche nach dem nächsten Hauptfahrzeug im Haushalt sind. Kleinere Ästheten sollten weiterlesen. Luca Napolitano gibt sich schließlich Mühe mit den Herren.

Fiats Europachef hat schon lange den Herzenswunsch, seinen Kleinstwagen 500 "zum Unisex-Auto zu machen". Das hat indes bisher nicht so hingehauen - drei Viertel aller Verkäufe gehen nach wie vor an Frauen. Jetzt macht Napolitano ernst, auf italienische Art. "Collezione" nennen die Turiner eine Version, die nach einer Frühjahrs-Ausgabe nun optisch in den Herbst tritt - "gestylt vom Team der Männer-Vogue", so der Fiat-Manager.

Das Zauberwort heißt Mode

Zum Herbst spendieren die Italiener dem 500 Collezione die dunkelrot-graue Bicolor-Lackierung Brunello, dunkle Sitzmuster mit bordeauxfarbenen Nadelstreifen, eine Leiste in Chrom-Optik auf der Motorhaube und eine um die gesamte Karosserie laufende sogenannte Beauty-Line in Kupfer. Auch die Leichtmetallräder ziert ein Hauch von Kupfer. Das soll den Frauenschwarm 500 gediegener erscheinen lassen als die babyblauen, bodylotion-cremefarbenen oder smoothiegrünen Schnuckelchen, die sonst vorzugsweise unser Straßenbild beleben.

Foto: SP-X, Peter Weißenberg Zur Premiere im Mailänder Edelkaufhaus Rinascente säumen denn auch in dunklem Maßanzug gewandete Jung-Models den Männer-500.

Zur Premiere im Mailänder Edelkaufhaus Rinascente säumen denn auch in dunklem Maßanzug gewandete Jung-Models den Männer-500. "Wir werden maskuliner", sagt Napolitano – und gerade innen insgesamt düsterer und ernster als die üblichen 500er. Beim Preis versteht Fiat auch keinen Spaß: 13.941 Euro (alle Preise netto) sollte der junge Fashionfreund für die Limousine und 16.126 Euro für das Rolldach-Cabriolet schon mitbringen. Handeln ist aber traditionell erlaubt.

Von den modischen Äußerlichkeiten ist auch deswegen so prominent die Rede, weil sich innerlich am Fiat 500 auch im Herbstgewand nichts verändert hat. Die üblichen Wohlfühl- und Sicherheits-Standards höher ausgestatteter Kleinstwagen wie Regensensor, Tempomat oder Klimaanlage hat er an Bord, das bessere Entertainmentsystem mit fünf Zoll-Bildschirm, Navi und Verbindung zu Apple Carplay und Andriod Auto oder HiFi Marke Beats Audio kostet aber extra.

Der Cinquecenta zeigt sich als Überlebenskünstler

Unter der Haube stecken Benziner, die alle die Emissionsnorm Euro 6d-temp erfüllen. Ein Vierzylinder mit 1,2 Litern und 69 PS, der auch mit der Dualogic-Automatik kombiniert werden kann. Ihn gibt es für die Limousine in einer gleichstarken bivalenten Variante, die auch Autogas tankt. Darüber hinaus ist der flottere, aber knurrige Zweizylinder-Benziner mit 85 PS an Bord. Allein wegen dieser Antriebe dürfte indes niemand 500-Fan werden. Auch nicht im Herbst dieses Modells.

Da zeigt sich der Cinquecento nach wie vor als Überlebenskünstler: In der bisherigen Lebenszeit des 500 hat etwa Hersteller Mini schon zweimal komplett neue Generationen seines Kultautos gebracht. Der Italiener hingegen verkauft sich auch so bestens. Bis Ende August hat Fiat vom 500 rund 142.000 Einheiten verkauft, so viel wie noch nie in der langen Modellgeschichte.

Foto: Fiat Zum Herbst spendieren die Italiener dem 500 Collezione die dunkelrot-graue Bicolor-Lackierung Brunello, eine Leiste in Chrom-Optik auf der Motorhaube und eine um die gesamte Karosserie laufende sogenannte Beauty-Line in Kupfer.

Mit dem Mode-Makeover will Fiat auch in den nächsten Jahren den 500 optisch frisch erhalten. Bei langstreckentauglicheren Sitze, mehr Platz oder gar einem elektrischen Antrieb kann aber auch die Männer-Vogue nicht helfen. Solch nüchtern-maskuline Wünsche kann erst ein echter Nachfolger erfüllen; vor 2021 wird das nichts.