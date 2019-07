Zum 62. Geburtstags des legendären Fiat Cinquecento von 1957 legt Fiat ein weiteres Sondermodell des aktuellen Fiat 500 auf. Das Sondermodell Dolcevita ist sowohl für die Limousine als auch das Cabrio 500C erhältlich. Preise nennt der Hersteller noch nicht, vermutlich werden aber mindestens 14.300 Euro netto fällig.

Als "Dolcevita" fährt der italienische Kleinstwagen im Farbton Gelato-Weiß vor, eine in Rot-Weiß-Rot gehaltene Linie läuft um das Fahrzeug. In Chromoptik gehaltene Applikationen finden sich an der Motorhaube, den Abdeckkappen der Außenspiegel sowie den seitlichen Schutzleisten. Weiß lackierte 16-Zoll-Alus gehören ebenfalls zum Serienumfang. Die Limousine verfügt serienmäßig über ein Glasdach. Die 500C-Varianten sind mit einem weiß-blau gestreiften Stoffverdeck mit rot eingestickten Logos 500 ausgestattet; das Streifendesign ist eine Reminiszenz an die Liegestühle und Sonnenschirme der 1960er Jahre. Im Innenraum gibt es unter anderem Holzapplikationen an der Armaturentafel und elfenbeinfarbene Ledersitze

Für den Vortrieb stehen der 1,2-Liter-Vierzylinderr mit 69 PS oder der 85 PS starke Zweizylinder-Turbo zur Wahl. Der 1,2-Liter-Motor kann auch in einer Autogas-Version geordert werden.

Der Fiat 500 ist seit 2007 auf dem Markt. Im vergangenen Jahr konnten die Italiener fast 194.000 Zulassungen mit dem Kleinstwagen und damit einen Verkaufsrekord erzielen. Bislang hat Fiat bereits mehr als 30 Sondermodelle seines Erfolgsmodells vorgestellt.