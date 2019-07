Elektroautos in Deutschland 2019

Obwohl sich ein Stadtauto wie der 500er für die Elektrifizierung quasi aufdrängt, gab es bislang lediglich in den USA eine offizielle E-Variante – ein vom Konzern ungeliebtes Modell, mit dem lediglich der Elektroauto-Pflicht in Kalifornien nachgekommen werden sollte. Viele der über Leasing vertriebenen Modelle wurden nach Vertragsende günstig nach Europa verkauft, wo der technisch relativ leistungsfähige Mini-Stromer lange Zeit als eine Art Geheimtipp galt.

Fiat will Mitte 2020 eine elektrische Variante des Kleinstwagens 500 auf den Markt bringen. Die Italiener rüsten nun ihr Werk in Mirafiori für rund 700 Millionen Euro entsprechend um, geplant ist eine Jahresproduktion von zunächst 80.000 Fahrzeugen. Die Vorserienfertigung soll bereits Ende 2019 starten. Der Fiat 500 BEV gibt den Startschuss für eine geplante E-Offensive; der FCA-Konzern will in den kommenden Jahren 13 neue Modelle sowie 12 elektrifizierte Ausführungen bestehender Baureihen auf die Straße bringen.

