Die Italiener bieten den Ulysse in zwei Längen (4,95 und 5,30 Meter) an und verzichten auf die Variante mit 4,60 Meter. Je nach Sitzkonfiguration können sieben oder acht Personen transportiert werden. Das Kofferraumvolumen beträgt beim knapp fünf Meter langen Van zwischen 900 und 4.200 Litern, die Langversion kommt auf Werte zwischen 1.500 und 4.900 Litern.

Wie etwa der elektrische Opel Zafira oder der Peugeot Traveller wird der Ulysse von einem 136 PS starken E-Motor angetrieben. Zwei Batteriegrößen mit 50 oder 75 kWh stehen zur Wahl; mit dem großen Akku beträgt die Reichweite nach WLTP 329 Kilometer. Serienmäßig verfügt der E-Van über einen 11 kW-Bordlader, an der Schnellladesäule verträgt er bis zu 100 kW Gleichstrom.

Alter Name, bekannte Technik: Fiat bringt den Ulysse zurück. Der ist wieder Teil eines Gemeinschaftsprojekts.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw