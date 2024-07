Fiat feuert Jubiläum mit Sonderediton Ist Fiat dem VW-Konzern voraus?

Die Zahlen, die Fiat 125 nach seiner Gründung vorweisen kann, sind beeindruckend: 40 von 100 Cityflitzern in europäischen Städten sind Modelle des Fiat 500. Und jeder vierte Stadtwagen in Europa ist ein Fiat Panda – jeder zweite in Italien. Das sind schon Pfunde, mit denen sich wuchern lässt. Fiat gewährt zum Jubiläum neue Einblicke in Sachen Cinquecento und Panda. So solle etwa der Cinquecento Torino, künftig als Hybrid den Namen seiner Heimatstadt tragen.

Giorgio Armani-Edition des Fiat 500e

Beim Fiat 500e hat Giorgio Armani Hand angelegt. Der neue 500e Giorgio Armani wird in Turin produziert und exklusiv als Berlina-Edition erhältlich sein: in Dark Green Micinalised und Ceramic Greige, eine Farbmischung, die von Armani erfunden wurde und Grau mit Beige. Armani-Logo und -Signatur machen aus dem E-Bestseller endgültig ein Accessoire. Wann der 500e Giorgio Armani nach Deutschland kommt, ist noch unklar. Ähnliches gilt für den 600e Abarth, der seinen nostalgischen Verbrenner-Röhrsound kurz dem Jubiläumspublikum vorführte.

Foto: Fiat Im Innenraum erinnern Designanspielungen an der Armaturentafel mit dem 10-Zoll-Display hinter dem Lenkrad und dem mittig angeordneten 10,25-Zoll-Monitor an die Teststrecke auf dem Dach von Lingotto.

Design-Renaissance des Fiat Grande Panda

Der kantiger Elektro-Erbe des Ur-Panda soll Fiats neues Weltauto werden und für weniger als 21.000 Euro netto auf den Markt kommen. Wie früher beim 4x4 steht der Schriftzug Panda in die Türen gepunzt. Auch die Heckklappe ziert ein geprägter Fiat-Schriftzug, eine weitere Hommage an den Ur-Panda. Das Kompakt-SUV steht auf 17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Diamantschliff. Im Innenraum erinnern Designanspielungen an der Armaturentafel mit dem 10-Zoll-Display hinter dem Lenkrad und dem mittig angeordneten 10,25-Zoll-Monitor an die Teststrecke auf dem Dach von Lingotto. Das restliche Armaturenbrett besticht durch innovative Bambusoptik.

Fiat Grande Panda kommt als Hybrid und mit E-Antrieb

Lesen Sie auch

Stellantis-App e-Routes Wie gut ist die Routenplanung?

Der Fiat Grande Panda ist als erstes Fahrzeug einer neuen Modellfamilie sowohl mit Elektroantrieb als auch mit Hybrid-Technologie erhältlich. Der Hybrid wird allerdings etwas später auf den deutschen Markt kommen. Mit 44-kWh-Batterie und 113 PS Leistung soll der neue Fiat Grande Panda Elektro eine Reichweite von mehr als 320 Kilometern im kombinierten WLTP-Zyklus hinkriegen. Schon jetzt, lange vor der Auslieferung nach Deutschland bis Ende des Jahres, scheint klar, dass Fiat hier ein großer Wurf in Richtung bezahlbare E-Mobilität gelungen ist. Ein günstiges Auto, das man einfach haben will – bei Renault und Volkswagen wird man in Zukunft sehr genau nach Turin schauen.