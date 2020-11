Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Elektroautos in Deutschland 2020/2021 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Antriebsseitig stehen zunächst der 70 PS starke Mild-Hybrid-Benziner sowie der 85 PS starke Zweizylinder Twinair in Kombination mit Allradantrieb zur Wahl. Anfang 2021 sollen alternativ noch eine Flüssiggas-Variante mit 69 PS und der Zweizylinder in einer 70 PS starken Erdgas-Variante zur Verfügung stehen.

Wählen können Kunden zwischen den drei Linien Life, Sport und Cross. Unter Life hat man die Wahl zwischen der namenslosen Basis ab 9.821 Euro (alle Preise netto), dem robust beplankten City Life (10.436 Euro) sowie der Allradvariante Wild 4x4 (13.712 Euro). Alternativ gibt es die Linie Sport, die zum Preis von 11.050 Euro 16-Zoll-Bicolor-Räder, sportliches Innenraumstyling sowie den neuen Touchscreen in Kombination mit DAB+-Radio und den Konnektivitätsdiensten Apple Car Play und Android Auto bietet. Die dritte Linie heißt Cross, die sich wiederum in die zwei Versionen City Cross und Cross unterteilt. Beide zeichnen sich optisch durch seitliche Schutzleisten und einen Unterfahrschutz aus. Der 11.664 Euro teure City Cross kommt unter anderem mit Klimaautomatik und LED-Tagfahrlichtern daher. Beim 12.689 Euro teuren Cross sind außerdem noch Infotainmentsystem, Dachreling, Parkpiepser und ein Armaturenbrett in Holzoptik dabei.

Seit 40 Jahren bietet Fiat den Panda an. Zum runden Geburtstag bekommt der kleine Italiener eine neue Sportversion und erstmals einen großen Touchscreen spendiert.

Den Panda bietet Fiat jetzt auch in der Version Sport an, die unter anderem auf 16-Zoll-Rädern steht.

1/4 Den Panda bietet Fiat jetzt auch in der Version Sport an, die unter anderem auf 16-Zoll-Rädern steht. Foto: Fiat

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings