Mit Preisvorteilen bis 4.200 Euro (alle Preise netto) warten die neuen "More"-Sondermodelle von Fiat auf. In der Editions-Auflage zu haben sind der Mini-Crossover Fiat 500X, der Kleinstwagen Panda und das als Kombi, Fünftürer und Limousine angebotene Kompaktmodell Tipo. Bei letzterem zählen unter anderem Klimaautomatik, Xenonlicht und 18-Zoll-Felgen zur Ausstattung, für den Antrieb stehen zwei Benziner sowie zwei Diesel mit Leistungswerten zwischen 95 PS und 120 PS zur Wahl. Die Preise starten bei 22.016 Euro. Für den 500X More mit Sitzheizung und schlüssellosem Schließsystem sind mindestens 22.689 Euro fällig, den Panda More gibt es ab 11.344 Euro. Bei ihm sind unter anderem 15-Zoll-Felgen und Digital-Radio an Bord.

Fiat bietet ab sofort drei Sondermodelle mit hohem Sparpotenzial an. Das Angebot reicht vom kleinsten Modell bis zur größten Limousine der Italiener.

