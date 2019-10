Tools für Sprinter, Vito & Co

Mit einem überarbeiteten Motorenangebot und modernisiertem Infotainment geht der Transporter Fiat Talento ins neue Modelljahr. Der bisherige 1,6-Liter-Diesel wird durch ein Zweiliter-Aggregat in den Leistungsstufen 120 PS, 145 PS und 170 PS ersetzt, die die für diese Fahrzeugklasse gültige Abgasnorm Euro-6d-Temp erfüllen. Der bisherige Einstiegsmotor mit 95 PS bleibt ohne Nachfolger. Neu auf der Optionsliste findet sich ein Infotainment-System mit Smartphone-Anbindung über Apple Car Play und Android Auto. Preise nennt der Hersteller nicht, in der Vorgängervariante startete der vergleichbar motorisierte Kastenwagen bei 24.780 Euro netto. Der Fiat Talento basiert auf dem Renault Master, der bereits im Frühjahr aufgefrischt worden war.

