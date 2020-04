Fiege will die Zahl der E-Autos im Fuhrpark aufstocken. Dazu bedarf es einer speziellen Ladeinfrastruktur, denn die Elektroautos sollen Strom auch wieder abgeben können. Die Technik dazu liefert Innogy.Ein paar E-Autos hat der Logistikdienstleister Fiege in Osnabrück bereits im Fuhrpark. Doch mittelfristig erwartetet das Unternehmen, dass mehr Mitarbeiter auf elektrifizierte Firmenwagen umsteigen. Außerdem wächst die Zahl der Besucher, die im Plug-in Hybriden oder E-Auto vorfahren.

Damit alle laden können bedarf, braucht das Unternehmen eine starke Ladeinfrastruktur. Gemeinsam mit Innogy und weiteren Partnern startete das Unternehmen deshalb ein Pilotprojekt an seiner Firmenzentrale. Ziel war, modulare Lösungen zu entwickeln, zu testen und zu implementieren. Das Ganze ohne teuren Netzausbau. Verschiedene Komponenten wie lokales Lastmanagement, PV-Anlage und/oder Batteriespeicher sollen den sukzessiven Ausbau der Ladeinfrastruktur unterstützen. Außerdem wird zudem die Bidirektionalität von Ladesäulen getestet. Wenn Lastspitzen anstehen, also das Unternehmen selbst sehr viel Strom braucht, können voll geladene E-Autos dann Strom ins Netz einspeisen und es so entlasten. Damit könne eine elektrisch betriebene Firmenwagen-Flotte die Energiekosten des Unternehmens signifikant senken.

Stromspeicher E-Auto auf Porto Santo Geben und Nehmen

Nach eigenen Angaben hat Fiege mittlerweile an zehn Prozent der Standorte Ladesäulen installiert. „Unsere elektrisch betriebenen Poolfahrzeuge werden von unseren Kollegen gerne genutzt. Bei Neubauprojekten von Logistikanlagen will Fiege die Installation von Ladesäulen direkt in die Planung mit aufnehmen und so die Ladeinfrastruktur weiter ausbauen.