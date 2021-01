Sieben Modelle haben es ins Finale des bedeutendsten europäischen Auto-Awards geschafft. Am 1. März steht dann das Car of the Year 2021 fest.

Car of the Year 2021 Die Vorauswahl von firmenauto

Die 60 Juroren von Car of the Year haben gewählt und ihre Vorauswahl getroffen. Sieben von insegsamt 29 Modellen haben es ins Finale geschafft. Am 1. März wird dann verkündet, welches Auto den Titel "Car of the Year 2021" tragen darf.

Die Favoriten der Kollegen unterscheiden sich natürlich von denen, die Chefredakteur Hanno Boblenz von firmenauto gewählt hatte. Das überrascht nicht, schließlich hat jeder Juror und jedes europäische Land eigene Sichtweisen, was ein "Car of the Year" ausmacht.

Die sieben Finalisten der internationalen Jury

Citroen C4

Citroen C4 und e-C4 Fahrbericht (2021) Nur noch ein bisschen anders

Cupra Formentor

Test Cupra Formentor VZ 2.0 TSI Spanisches Heißblut

Neuer Fiat 500

Neuer Fiat 500 (2021) Fahrbericht Die Fakten zum Elektro-Fiat

Land Rover Defender

Land Rover Defender (2020) Fahrbericht Ein Kasten für alle Fälle

Skoda Octavia

Kaufberatung Skoda Octavia Combi (2020) Welcher passt zu wem?

Toyota Yaris

Toyota Yaris Hybrid Schön sparsam

Volkswagen ID.3