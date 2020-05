Sprit morgens und abends am billigsten

Außerdem erweitert VW Financial Services das bereits für VW Nutzfahrzeug gestartete Angebot an Finanzierungs- und Leasingpaketen für Neu- und Gebrauchtwagen, inklusive vergünstigten Wartung- und Inspektionspaketen.

In Corona-Zeiten scheuen viele Mensche, sich zu binden und einen Neuwagen zu leasen oder zu finanzieren. Was tun, wennder Job womöglich wegfällt und die Raten schwer aufs Budget drücken? Die Pkw-Verkäufe sind seit Beginn der Krise bereits stark gesunken. VW Financial Services, Finandienstleister der Marken VW, Seat, Skoda und Audi, versucht den Absatz nun mit einer Ratenschutz-Versicherung anzukurbeln. Arbeitnehmer erhalten im Rahmen der Aktion zusätzlich automatisch den Versicherungsschutz ohne zusätzliche Kosten. Im Fall einer unverschuldeten Arbeitslosigkeit übernimmt die Versicherung bis zu zwölf Monatsraten des jeweiligen Finanzierungs- oder Leasingvertrags.

VW Financial Services schützt Neukunden vor finanziellen Folgen von Arbeitslosigkeit. Verlieren sie den Job, können sie die Leasingraten aussetzen

